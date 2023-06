Marché technologique : L’entreprise Syca intègre le programme startup de Scaleway

Selon un communiqué de presse, cette collaboration stratégique permettra à Syca d'accélérer sa croissance et d'étendre son impact sur le marché technologique. «En intégrant le programme startup de Scaleway, Syca bénéficiera d'un soutien et d'une expertise technique de premier ordre. Scaleway offre une infrastructure cloud robuste, évolutive et fiable, ainsi que des ressources de développement et de déploiement agiles. Cette collaboration permettra à Syca d'optimiser ses produits et services, d'améliorer l'efficacité de ses opérations et de répondre aux demandes croissantes de ses clients », renseigne le communiqué.



En tant que membre du programme startup de Scaleway, Syca aura également accès à un écosystème dynamique de startups, de mentors et d'experts de l'industrie. Cette communauté de partage de connaissances favorisera l'innovation, l'apprentissage et les opportunités de networking. Syca pourra ainsi bénéficier de conseils précieux et établir des partenariats stratégiques pour soutenir sa croissance. «Nous sommes ravis de rejoindre le programme startup de Scaleway », a déclaré Mouhamadou Diop, Président de Syca Sas.



Il a ajouté que cette collaboration nous offre une excellente occasion d'accélérer notre développement et de renforcer notre position sur le marché. Il se dit impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Scaleway et de profiter de leur expertise et de leurs ressources pour continuer à offrir des solutions innovantes à nos clients. Syca est convaincue que cette intégration dans le programme startup de Scaleway contribuera à son succès à long terme et à sa capacité à fournir des solutions technologiques de pointe à ses clients. L'entreprise est déterminée à exploiter cette opportunité pour continuer à innover et à se positionner comme un acteur majeur de l'industrie.



Syca est une fintech en pleine croissance, offrant des solutions de paiement et de gestion de points de vente avancées.

Scaleway, the cloud of choice, aide les développeurs et les entreprises à créer, déployer et scaler des applications sur tout type d’infrastructure depuis 1999. Situé à Paris, Amsterdam et Varsovie, l’ écosystème Scaleway est utilisé par plus de 25 000 entreprises qui choisissent la redondance multi-AZ, l’expérience développeur optimisée, des datacenters alimentés uniquement par de l’énergie renouvelable, et les outils natifs de Scaleway pour gérer leurs architectures multi-cloud.



Adou Faye



Source : https://www.lejecos.com/Marche-technologique-L-ent...