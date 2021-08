Marchés financiers mondiaux : Des évolutions positives notées au mois de mai

La Bceao indique dans sa dernière « Note mensuelle de conjoncture économique » que les indices boursiers sous régionaux et internationaux ont connu des évolutions à la hausse sur la période sous revue. En effet, au niveau africain, les cours boursiers se sont renforcés (GSE du Ghana : +10,4%, BRVM : +5,8% et Madex et Masi du Maroc : +3,6%), contrastant avec le repli de l'indice du FTSE/JSE de l'Afrique du Sud (-3,5%).

Au niveau international, la tendance était également positive. Ainsi, l’indice Dow Jones a augmenté de 1,5% en mai 2021. En Europe, l'Euro Stoxx 50 de la zone euro et le CAC 40 de la France se sont accrus respectivement de 0,5% et 2,6%. Par ailleurs, le FTSE 100 de la bourse de Londres a enregistré une progression mensuelle de 1,6%.



Appréciation de 0,3% de la monnaie européenne



En mai 2021, sur la base de l’indice calculé par la Banque centrale européenne (Bce), la monnaie européenne s'est appréciée (+0,3%), après une réalisation de +0,5% le mois précédent. L'euro a notamment été soutenu par les bons indicateurs économiques de la zone, qui attestent de la solidité de la reprise.



L’appréciation de la monnaie européenne est notée face aux devises des pays avancés, en particulier le yen japonais (+1,6%), le dollar américain (+1,4%) et celui australien (+0,7%). L'euro s'est également apprécié par rapport aux monnaies des pays émergents (livre turque : +4,0%, won coréen : +2,0% et yuan renminbi : +0,1%).



Le franc CFA s'est apprécié de 2,7% en mai 2021



Dans la sous-région ouest-africaine, le franc CFA s'est apprécié de 2,7% en mai 2021 par rapport aux monnaies des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, après une réalisation de +0,3% en avril 2021. Les accroissements les plus significatifs sont notés par rapport au naira nigérian (+3,5%), à la leone sierra léonaise (+1,7%) et au cédi ghanéen (+1,6%).

En variation annuelle, le franc CFA s'est renforcé de 26,1% par rapport aux monnaies d'Afrique de l'Ouest. Elle enregistre une hausse de 35,9% face au naira nigérian, de 15,6% par rapport au franc guinéen, de 15,6% face à la leone sierra léonaise, de 12,1% vis-à-vis de la devise ghanéenne et de 7,7% à l’égard du dalasi gambien. La baisse du franc CFA par rapport au dollar libérien (-4,6%) a exercé un effet modérateur.

Bassirou MBAYE





