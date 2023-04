Marches interdites de Yewwi des 29 et 30 mars 2023 : La Cour suprême donne raison au préfet de Dakar

Le préfet de Dakar avait interdit les marches de la coalition Yewwi Askan Wi prévue les 29 et 30 mars dernier.



Pour motiver sa décision d’interdire les manifestations de Yewwi, Mor Talla Tine, a invoqué des « menaces réelles de troubles à l’ordre public », de même qu’une « entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



Selon des informations de "Libération" reprises par "Senenews", Yewwi avait alors introduit deux requêtes devant la Cour suprême pour contester cette décision. Le 30 mars dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a, dans un premier temps, ordonné la jonction des procédures.



Ensuite, elle a déclaré la procédure sans objet. Enfin, elle a rejeté la requête de Yewwi aux fins de suspension de la décision du 27 mars 2023 du préfet de Dakar, portant interdiction des marches.

