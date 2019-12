Marches répétées : Le cadre de concertation libéral menace la plateforme Nio Lank

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Cadre de concertation libéral (Ccl) ne compte pas rester croiser face aux marches répétées de la plateforme Nio Lank, nio Bagne. Mohamed Samb, le Secrétaire général et ses amis qui étaient en assemblée général, hier, menacent.



‘’Le Cadre de concertation libéral avertit la plateforme Nio Lank, Nio Bagne : il répondra coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Nous avions convoqué tous nos sympathisants des 19 communes à faire bloc derrière Macky Sall’’, soutient Mohamed Samb.



Pour ce dernier, le Sénégal est un pays démocratique, par conséquent, les lois doivent êtres respectées. ‘’Le pays est menacé par des gens qui passent tout leur temps à braver les interdits préfectoraux. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous sommes dans une démocratie où les lois et règlements doivent être respectés par tous’’, ajoute-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos