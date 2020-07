Marème Kanouté Touré, mouvement « Moma » La Calebasse: « Etant dans la Commune de Yoff, nous accompagnons Diouf Sarr dans ses combats politiques » Les femmes du mouvement « Moma » La Calebasse, basé à Ouest-Foire, dans la Commune de Yoff, refusent de jouer les seconds rôles. Conscientes de leurs potentialités et du leadership féminin dans la politique et le développement d’un pays, ces femmes s’engagent au partage des valeurs culturelles et économiques. Ayant fortement contribué à la réélection du Président Sall à l’élection de 2019, ledit mouvement, affiche son soutien indéfectible à leur Ministre-Maire, Abdoulaye Diouf Sarr dans la riposte contre la Covid-19.

Le mouvement « Moma » La Calebasse, regroupant des femmes de diverses localités du pays, lancé le 2 mars 2017 est depuis, à pied d’œuvre pour soulager la souffrance de ses membres. Consciente du fait que l’entrepreneuriat ne date pas d’aujourd’hui, Marème Kanouté Touré, responsable politique dans la Commune de Yoff et initiatrice dudit mouvement, reste d’avis que parfois, les vrais entrepreneurs ne sont pas alphabétisés.



Ainsi, ce mouvement, bien structuré, œuvre dans le social s’inscrit dans une logique de se singulariser à travers sa méthode et démarche. Très disponible, les femmes de ce mouvement, découvre-t-on, engage un combat social et ne soucie point des moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs. Etant dans sa 3e édition dans le social, Marème Kanouté Touré, accompagne les femmes dans la recherche et l’offre de financement. Juste, à l’occasion des fêtes religieuses, dont Korité, Tamkharit et Tabaski, son mouvement assiste régulièrement et avec désintéressement, ses membres en offrant le nécessaire, en termes, de denrées alimentaires.



La responsable politique estime qu’il n’y a pas d’équilibre à faire entre être épanouie et être femme au foyer. Et, l’ambition ne devrait pas être bloquée à l’égalité homme et femme. Mais, à plus de considération dans la gestion et à l’épanouissement du couple. « Nous sommes à notre 3e édition. Nous offrons de l’oignon, de la pomme de terre et d’autres denrées. Nous avions commencé à offrir des financements de 3 00 mille aux femmes. Maintenant, nous donnons jusqu’à 2 millions de FCfa. Mais, on souhaite que le financement continue pour aboutir à une mutuelle ou à une banque. La calebasse est bien implantée sur le territoire national. Les femmes, membres en situation sont régulièrement assistées », a expliqué la responsable politique, Marème Kanouté Touré.



Evoquant l’engagement politique, le mouvement « Moma » se range derrière leur Ministre-Maire, Abdoulaye Diouf Sarr. Cette option, loin d’être une improvisation se confirme davantage dans la lutte contre la Covid 19, dont le Ministre, occupe la centralité du combat. Etant convaincu de ses capacités, ces femmes considèrent qu’Abdoulaye Diouf Sarr avec ses qualités d’amoureux du travailleur bien fait et sa passion à relever des défis, il reste l’homme de la situation. Très courageux, Diouf Sarr, décrit-on, avec ses équipes se donnera les moyens d’endiguer la pandémie.



C’est ainsi que le mouvement a fait l’effort de confectionner des masques et rassembler des produits désinfectants afin de contribuer au combat contre le virus, à côté du Ministre de la Santé. « Etant dans sa Commune, nous sommes prêtes et disposées à l’accompagner même, pour les prochaines élections locales et dans sa lutte pour d’autres combats politiques », a conclu Marème Kanouté Touré.



N’empêche, le mouvement « Moma » La Calebasse souhaite disposer de beaucoup plus d’appui financier des bonnes volontés et autres autorités des institutions financières, pour mieux subvenir aux besoins des femmes.







