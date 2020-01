Mariage homosexuel: Les concernés arrêtés en Mauritanie Les homosexuels sénégalais et mauritaniens qui se mariaient à Nouakchott ont été arrêtés ce mercredi par la police mauritannienne.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

"Sabar” torride, tenues féminines, maquillage, talons hauts et “leumbeul" étaient au rendez-vous le week-end dernier au sein de la communauté gay sénégalo-mauritanienne. L’événement avait été filmé et relayé en masse par de nombreux sites web.



Les mis en causes qui, par la suite étaient activement recherchés par la police mauritanienne, ont finalement été interpellés dans le quartier chic de Tevra Zeyna. Néanmoins, certains parmi eux restent pour le moment introuvables.

