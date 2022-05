Mariée et mère de deux enfants : Yvone Gomis accouche et jette le nouveau-né dans une fosse septique

Yvone Gomis, habitant à l’unité 2 des Parcelles Assainies de Keur Massar, a jeté son enfant dans une fosse septique. ‘’Libération précise que le corps sans vie du nouveau-né était dans un état de putréfaction très avancée. C’est lorsque J. Mendy se mettait à curer la fosse de l’immeuble qu’il a fait cette découverte.



Les gendarmes alertés ont fait une descente sur les lieux et embarqué toutes les femmes présentes. Elles étaient au nombre de cinq. Conduites au centre de santé de Keur Massar, elles ont été examinées par le gynécologue et médecin-chef de la structure publique. Mais, des soupçons se portaient sur Yvone Gomis.



Envoyée à l’hôpital de Pikine pour d’autres examens, cette dernière est démasquée par le deuxième gynécologue qui constate que la dame a récemment accouché. Ainsi, Yvone Gomis est passée aux aveux devant les enquêteurs.



