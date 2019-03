Marième Faye Sall : "Félicitations au peuple sénégalais. Qu’ALLAH assiste et inspire le Président Macky Sall..." "Félicitations au peuple sénégalais. Qu’ALLAH assiste et inspire le Président Macky Sall dans la conduite de sa charge à la tête du Sénégal. C'EST LE 🇸🇳#SÉNÉGAL🇸🇳 QUI GAGNE", a réagi la Première dame Marième Faye Sall sur sa page facebook.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 15:45



