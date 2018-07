Marième Faye Sall, la Première dame fait forte impression à Saint-Louis

Sûr que les Saint-Louisiens souhaiteraient que la Première dame y fasse des descentes toutes les semaines. Pour son séjour en milieu de semaine dernière à Ndar, Marième Sall a fait forte impression.



Entre les visites de proximité, les consultations médicales gratuites qu’elle offrait, elle n’a pas chômé une seule minute. Tout le temps qu’elle est restée là-bas, elle dégainait comme pas possible. Sans oublier les promesses fermes qu’elle a faites.



Ce n’est pas l’équipe de la Linguère, encore moins les femmes qu’elle a rencontrées qui vont nous contredire. Et ce qui a le plus émerveillé les Saint-Louisiens, c’est qu’elle le faisait naturellement, avait une oreille attentive pour toutes les personnes, souriait à tous sans compter les enveloppes qui changeaient de main à chaque fois.













Les Echos