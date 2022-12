Marieme Soda Ndiaye annonce sa démission du Mouvement Osez l'avenir et de la coalition Aar Senegal

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

"Chers Concitoyens,



Je viens par la présente informer l’opinion publique de ma démission du Mouvement Osez l’Avenir et de la Coalition Alternative pour une Assemblée de Rupture (AAR SÉNÉGAL).



Mes chaleureux remerciements au Peuple sénégalais, à mes camarades du Mouvement Osez l’Avenir et à tous les membres de la Coalition AAR SÉNÉGAL pour leur soutien et encouragements.

Au service du Peuple.

Vive le Sénégal.

Marieme Soda NDIAYE.

Dakar, le 29 Décembre 2022"

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook