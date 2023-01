Marine Le Pen parle de l'importance de la CSS : "Elle contribue au rayonnement économique du Sénégal..." La députée Marine Le Pen est au Sénégal depuis quelques heures. Elle a profité de cette visité pour visité certaines entreprises dirigée par ses compatriotes français. Ce mardi elle a visité la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS). Une entreprise sénégalaise implantée à Richard-Toll, dans le nord du pays et appartenant au français Jean Claude Mimran,



Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 22:06 | | 1 commentaire(s)|

"La Compagnie Sucrière Sénégalaise est implantée depuis 50 ans. Elle est le premier employeur privé du pays, un leader mondial dans la production de sucre. Elle contribue au rayonnement économique du pays, tout en favorisant l’économie locale de Richard-Toll. Ici, l’entreprise maîtrise toute la chaîne industrielle du sucre de canne. De la récolte à la production, de sucre mais aussi de mélasse et d’éthanol. Un véritable savoir-faire, au bénéfice de l’économie du Sénégal et qui crée de nombreux emplois", se réjouit Marine Le Pen, Cheffe de file du Rassemblement National (RN).





Le groupe Mimran est un groupe industriel agroalimentaire suisse, fondé par le Français Jacques Mimran. Il est dirigé depuis 1975 par son fils Jean-Claude Mimran et ses deux frères, Robert et Patrick, milliardaires français résidents en Suisse.







( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook