Marins sénégalais licenciés par RMO ST : La directrice Sabina Guerrero et Le DG de l’ANAM au banc des accusés à l’Assemblée nationale

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire des marins sénégalais licenciés par la société de RMO ST, est loin de connaître son épilogue. En effet, ce samedi lors du passage du ministre des Pêches et l’Economie maritime Pape Sagna Mbaye, à l’Assemblée nationale, le député Samba Dang a soulevé la question en interpellant le ministre des Pêches et de l’Economie maritime ainsi que son collègue des finances et du budget, informe Lapolitique.net.



“ La société RMO dirigée par Mme Guerrero avec la complicité de l’ANAM a licencié des Sénégalais au détriment des Philippins alors que ces jeunes Sénégalais ont abonné leur travail à cause des contrats de C.D.I. qu’on leur a proposé. Aujourd’hui, ils ont été licenciés pour motif économique sous le regard de l’ANAM qui leur même aurait conseillé d’évoquer ce motif “, a révélé l’honorable député Samba Dang.



Poursuivant son réquisitoire, M. Dang avertit les autorités sur leur engagement de suivre ce dossier à pied ferme car, dit-il, il est hors de question que nos concitoyens soient lésés au détriment des étrangers. Mieux, il exige que ses marins soient réintégrés parce qu’ils sont des pères de familles sur qui comptent beaucoup de personnes…

