Mark Zuckerberg annonce une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp

Le service de messagerie va autoriser un compte à être connecté sur quatre smartphones maximum. Une mise à jour très demandée, selon WhatsApp. Bonne nouvelle pour ceux qui jonglent entre téléphone personnel, téléphone pro et ordinateur: il sera désormais possible d'utiliser un même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones, quatre au maximum. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, maison-mère du service de messagerie, l'a publié lui-même sur Facebook.



"A partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à WhatsApp à partir de quatre téléphones différents" a annoncé Zuckerberg. "Les utilisateurs pourront passer d'un téléphone à un autre sans se déconnecter et reprendre leurs conversations facilement. Pour y accéder, le fonctionnement sera le même que lors d’une connexion WhatsApp à un navigateur web, une tablette ou un ordinateur", précise un communiqué de Meta partagé ce mardi 25 avril, informe iGFM.



D'autres nouveautés à venir Pour l'heure, cette nouvelle fonction, que l'entreprise affirme "très demandée", est en cours de déploiement dans le monde entier. Elle sera disponible progressivement dans les semaines prochaines. Dans le même temps, le système de connexion à WhatsApp Web, qui consiste à scanner un QR code avec son smartphone, va être remplacé. Dans les semaines à venir, les utilisateurs pourront plus simplement se faire envoyer un code à usage unique sur leur téléphone pour se connecter.