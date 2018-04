Maroc 2026 : Affaire Samoura - El Hadji Diouf : « Ce sont des allégations fallacieuses »

Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura est soupçonnée de posséder un présumé lien de parenté avec l'ex-international sénégalais El Hadji Diouf, qu'elle n'aurait pas déclaré. Celui-ci pourrait poser des problèmes de conflits d'intérêts puisque l'ancien international sénégalais est ambassadeur de la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Mais Samoura a fermement démenti, tandis qu'El Hadji Diouf s'est montré encore plus explicite avec son franc-parler habituel.



"Je tiens à nier en bloc les allégations fallacieuses faisant état de l'existence d'un pseudo lien de parenté entre Madame Fatma Samoura (Fatma Samba Diouf Samoura de son nom complet) et moi-même, d'autant que le nom de famille 'Diouf' est celui d'un très grand nombre de nos compatriotes sénégalais", a souligné l'ancien joueur de Liverpool.



"Un même pays nous unit, que nous chérissons tant, le Sénégal. (…) Tous les 'Dupont' en France et tous les 'Smith' en Angleterre sont-ils considérés comme étant de la même famille ?"



Reste à savoir si les suspicions présumées de la FIFA reposent sur davantage que ce patronyme partagé.











