Maroc: 58 migrants introuvables depuis 50 jours, près de la moitié sont originaires de Tambacounda

Cinquante (50) jours qu'on n'a aucune trace d'un Zodiac avec à son bord cinquante huit (58) migrants. Selon la page "Protégeons les migrants, pas les frontières", le convoi est sorti de Tan Tan, au Maroc le 22 septembre 2022 à 2h du matin.



Le post indique que 58 personnes se sont perdues dans l’immensité de l’océan Atlantique et parmi elles, il y a quatorze (14) femmes et deux (2) enfants.



Près de la moitié des personnes dans le convoi sont originaires de la ville sénégalaise de Tambacounda.

Abou, Maïmouna , Laurette , Tamba , Issaga , Fatouma , Bountou , Amadou , Cira , pour ne parler que celles-là.



"Où que vous soyez, on ne vous oublie pas. Courage aux familles", peut-on lire sur la page.