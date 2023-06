Maroc : Accroissement de 70% du chiffre d’affaires de la Compagnie Minière de Touissit.

Ce chiffre d’affaires est passé de 77 millions de dirhams (MDH) au 31 mars 2022 à 131 MDH un an plus tard.



De l’avis de la direction de la CMT, la société a maintenu durant le premier trimestre 2023 un rythme de production stable par rapport à la même période en 2022, dans un contexte marqué par <<un recul des cours des métaux produits, -8% pour le plomb, -16% pour le zinc et -6% pour l’argent.>> Quant à la production des concentrés s’est établie à 6685 tonnes contre 6815 tonnes au premier trimestre 2022.



Par ailleurs, les responsables de la société estiment que la dynamique commerciale durant le trimestre a bénéficié de la production soutenue des concentrés durant le dernier trimestre 2022. Ainsi, au premier trimestre 2023, les ventes de concentrés se sont établies à 5 788 tonnes contre 2 864 tonnes au premier trimestre 2022.



Parallèlement à l’achèvement de l’étude de faisabilité du projet, CMT a lancé des travaux d’ingénierie de base préalables à la construction de l’usine, prévue avant la fin du premier semestre 2023 avec une mise en production au début du deuxième semestre 2024.



De l’avis toujours de la direction de la CMT, l’entreprise maintient son rythme soutenu d’investissement notamment pour la réalisation des travaux de développement du nouveau puits de Tighza (cheminée et galerie) qui entrent dans leur phase finale avec une exploitation prévue en 2024. <<Ces investissements ont nécessité un investissement de 11 MDH, portant l’investissement global à 16 MDH au premier trimestre 2023.



En ce qui concerne l’endettement net de la compagnie, il s’est réduit de 65% à 100 MDH contre 282 MDH au 31 mars 2022.



<<CMT anticipe une poursuite de son développement à un rythme important>>, a souligné la direction de la société à propos de ses perspectives. Elle ajoute que les performances de l’année devant également être marquées par la poursuite de la maitrise des couts de production visant à renforcer la profitabilité et la rentabilité financières des activités, dans un contexte de forte volatilité des cours des métaux à l’international.



Oumar Nourou

