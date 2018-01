Maroc: Après une réunion, la CAF prend d’importantes décisions Le comité exécutif de la CAF s’est réuni, mercredi 10 janvier à Casablanca, au Maroc. Cette réunion présidée par M. Ahmad Ahmad, président de l’institution, a permis aux participants d’adopter d’importantes mesures pour l’avenir et le développement du football africain.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

L’une des principales décisions prises par le comité exécutif (CE) de la Confédération Africaine de football (CAF) concerne le paiement des indemnités des arbitres. « C’est la matérialisation d’une promesse de Campagne du président de la CAF « , précise le communiqué. A cette réunion, les candidatures pour les quatre postes vacants au sein du CE, ont été publiées. Les élections auront lieu lors d’une assemblée générale Ordinaire, le 2 février prochain à Casablanca.

Ci dessous, les résolutions adoptées…

Les indemnités des arbitres désormais payées par la CAF 1- A compter de l’année 2018, toutes les indemnités des arbitres, désignés pour les matchs des compétitions de la CAF, seront prises en charge directement par la CAF. C’est la matérialisation d’une promesse de campagne du président de la CAF et une décision historique. Car, jusqu’ici, les règlements imposaient aux fédérations hôtes de payer ces indemnités. C’est une charge financière en moins pour les associations nationales, mais aussi un marqueur éthique, car il supprime la sujétion perçue dans le procédé en vigueur jusqu’alors.

Election au Comité exécutif de la CAF, une candidature invalidée 2- Validation des candidatures pour les quatre postes vacants au Comité exécutif de la CAF et pour lesquels une élection sera organisée lors de l’Assemblée générale ordinaire du 2 février 2018, à Casablanca.

Zone Nord (1 poste) – candidat : Jamal El Jaafri (Libye)

Zone Ouest A (1 poste) – candidat : Augustin Senghor (Sénégal)

Zone Ouest B (1 poste) – candidat : Sita Sangare (Burkina Faso)

Zone Centre (1 poste) – Candidats : Patrice Edouard Ngaissona (RCA) et Pierre Alain Mounguengui (Gabon)

Une seule candidature a été invalidée par le Comité Exécutif, pour avoir été expédiée en dehors des délais réglementaires, c’est celle de Bachir Ould Zmirli (Algérie).

Calendrier 2018 et modifications des règlements des compétitions interclubs 3- Approbation du calendrier des compétitions interclubs pour l’année 2018, et modification des règlements de ces compétitions, avec désormais un tirage au sort supplémentaire intervenant avant les quarts de finale

Débuts des compétitions des clubs en décembre, fin en Mai 4- Implémentation dès 2018 de la résolution du Symposium sur le football africain d’un changement de périodicité pour les compétitions interclubs. La prochaine saison, en guise de transition, débutera en décembre pour s’achever en mai 2019 avec une application plus rigoureuse des règlements sur la licence de clubs. Dès 2019, le cycle ira de septembre à mai de l’année suivante.

A propos du CHAN 2020 5- Dans le cadre de la préparation du CHAN Total, Ethiopie 2020, une mission d’inspection de la CAF sera conduite dans le pays au cours du premier trimestre 2018.

Le kit Fieldwiz à toutes les associations membres de la CAF 6- Le kit «fieldwiz», dispositif technologique pour un meilleur suivi des performances des joueurs, déjà offert par la CAF aux cinq sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, sera également offert aux autres 49 associations membres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook