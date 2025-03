Maroc : Augmentation de 6 millions de dirhams du chiffre d’affaires du groupe COSUMAR en 2024.

Le chiffre d’affaires en question s’est élevé à 10 239 millions de dirhams (MDH) contre 10 233 MDH en 2023. La direction du groupe estime néanmoins que le chiffre d’affaires du marché local a affiché une amélioration de +2,3% suite à l’augmentation des volumes des ventes de 31 kt. Ils estiment en outre que le volume des ventes à l’export s’établit à 653 kt à fin décembre 2024 contre 593 kt à la même période en 2023, soit une croissance de +10% en volume profitant de l’activation de la nouvelle capacité de raffinage à Sidi Bennour.



Selon toujours l’équipe dirigeante de l’entreprise, l’endettement du groupe s’établit à 556 MDH contre 1 458 MDH en 2023.



Quant aux investissements, ils se sont établis à 199 MDH contre 242 MDH à fin décembre 2023. La direction de COSUMAR précise que les investissements concernent principalement <<la poursuite des mises à niveau et la maintenance de l’outil industriel.>>



<<Les opérations de plantation de canne et de semis de betterave se sont déroulées dans de bonnes conditions avec la réalisation d’un programme permettant d’augmenter la production nationale en sucre par rapport à la campagne précédente. La mise en service de la raffinerie de Sidi Bennour renforce la capacité de production du Groupe qui a atteint 2,5 millions de tonnes et présente des ambitions de croissance solide sur le marché international >> note la direction du groupe à propos des perspectives qui se dessinent pour cette entreprise.



