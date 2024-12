Maroc : Hausse de 15,1% du chiffre d’affaires de la société SNEP au 3ème trimestre 2024.

Ce chiffre d’affaires est passé de 158,7 millions de dirhams (MMAD)au 3eme trimestre 2023 à 182,7 MMAD un an plus tard. La direction de la SNEP souligne que cette performance intervient malgré un contexte toujours marqué par la pression à la baisse des prix de vente du PVC, due à une surabondance de l’offre, résultant d’une forte augmentation des importations. Toutefois, à fin septembre 2024, le chiffre d’affaires cumulé a atteint 438,9 MMAD, soit une baisse de 31,1%.



De l’avis des responsables de la société, les investissements réalisés au 30 septembre 2024, s’élèvent à 49,4 MMAD, en recul de 57,5%, compte tenu des investissements importants réalisés durant la même période en 2023, dans le cadre du projet d’extension.



Quant à l’endettement financier, il s’établit à 786,4 MMAD, marquant une hausse de 10% par rapport au 31 décembre 2023, principalement en raison de la reconstitution des stocks.



<<SNEP anticipe la poursuite de l’amélioration de son chiffre d’affaires au cours du 4ème trimestre 2024, ainsi qu’une reprise de la croissance de l’activité et une amélioration progressive des indicateurs de performance industrielle et financière dès l’année 2025>>, notent les responsables de la société à propos des perspectives qui se dessinent.



