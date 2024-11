Maroc : Hausse de 17% du chiffre d’affaires consolidé de la société Disway au troisième trimestre 2024.

Ces indicateurs mettent en exergue un chiffre d’affaires de 511 millions de Dirhams (MDH) contre 466 MDH au troisième trimestre 2023. Selon la direction de Disway, le Segment Volume (PC fixes et portables, produits d’impression, imagerie) progresse de manière significative, avec un chiffre d’affaires de 420 MDH au 3e trimestre 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023. <<Cette croissance est portée par des projets gouvernementaux dans les secteurs du printing et du computing, tant au niveau national qu’international>> souligne-t-elle.



Le Segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité) affiche une croissance de 25 % par rapport au 3e trimestre 2023, pour atteindre un chiffre d’affaires de 83 MDH. Selon toujours les responsables de la société, la dynamique commerciale soutenue a permis à Disway de remporter et livrer plusieurs projets de grande envergure.



Le chiffre d’affaires pour les autres segments passe de 19 MDH en 2023 à 8 MDH en 2024. La baisse des prix des panneaux photovoltaïques, estimée à environ 70 %, explique cette diminution de revenus, malgré des volumes de vente stables, a soutenu la direction de Disway.



<< Fort de son expertise et de sa solidité financière, le groupe Disway est résolu à consolider sa position de leader dans la distribution des technologies de pointe>>avance les responsables de l’entreprise. Ils ajoutent que ce groupe poursuivra sa stratégie de diversification, d’enrichissement de son catalogue de produits, et de développement de ses services logistiques, avec le soutien de sa filiale DLS et de sa nouvelle plateforme de Skhirat, opérationnelle depuis juillet 2024.



Oumar Nourou

Le chiffre d’affaires consolidé de la société Disway, qui opère dans le secteur de la distribution de matériel informatique au Maroc, a connu une hausse de 17% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, selon les indicateurs d’activités élaborés par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Hausse-de-17-du-chif...