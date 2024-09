Maroc : Hausse de 4,7% du résultat net de la société AGMA au premier semestre 2024.

Ce résultat net s’est établi à 35,6 millions de dirhams (MDH) contre 34 MDH au 30 juin 2023.



Quant au chiffre d’affaires, il s’est accru de 4,2% pour atteindre 87,6 MDH contre 84,1 MDH au premier semestre 2023.



Pour sa part, le résultat d’exploitation au 30 juin 2024 s’est élevé à 48,5 MDH versus 47,7 MDH au 30 juin 2023, soit une croissance de 1,6%. « Cette croissance s’explique par la réalisation de nouvelles affaires et la consolidation des contrats en portefeuille », souligne la direction de l’entreprise.

Source : Le résultat net de la société AGMA, qui est spécialisée dans le courtage et le conseil en assurance et réassurance au Maroc, a enregistré une hausse de 4,7% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.

