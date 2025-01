Maroc : L’inflation en légère hausse de 0,1 point de pourcentage.

<<En comparaison annuelle, l’inflation est ressortie à 0,8% au lieu de 0,7% en octobre et sa moyenne au cours des onze premiers mois de l’année s’est établie à 1%>>, a noté BAM. Pour sa part, l’inflation sous-jacente s’est accélérée de 2,2% en octobre à 2,5% en novembre et sa moyenne depuis le début de l’année est ressortie à 2,2%.



Selon les dernières données publiées par le Haut-Commissariat au Plan pour le mois de novembre, estime par ailleurs BAM, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est replié de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette évolution résulte principalement de la baisse de 1,9% des prix des produits alimentaires à prix volatils, avec en particulier des reculs des prix de 12,4% pour les « agrumes », de 3,7% pour les « fruits frais », de 1,4% pour les « légumes frais » et de 1,8% pour les « volaille et lapin ».



De même, les prix des carburants et lubrifiants ont diminué de 1,5% d’un mois à l’autre alors que les tarifs réglementés sont restés au même niveau observé en octobre. En revanche, l’indicateur de l’inflation sous-jacente s’est accru de 0,3%, porté par la hausse de 0,6% des produits alimentaires qui y sont inclus, notamment les « huiles » et les « viandes fraiches » dont les prix ont augmenté de 1,6% et 1,2% respectivement.



Oumar Nourou

