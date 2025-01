Maroc : La Banque Centrale annonce une baisse de la production et une hausse des ventes dans l’industrie en novembre 2024.

<<Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait situé à 78%>>, note BAM. Par branche, a souligné la Banque Centrale marocaine, la baisse de la production serait attribuable au repli enregistré dans la branche chimie et parachimie et plus particulièrement dans l’industrie chimique. En revanche, la production aurait augmenté dans l’électrique et électronique et stagné dans les autres branches.



Selon toujours BAM, la hausse des ventes se serait reflétée dans toutes les branches d’activité hormis l’agroalimentaire où elles se seraient repliées. S’agissant des commandes, elles auraient accusé, d’un mois à l’autre, une baisse, recouvrant des replis dans l’agroalimentaire et dans la chimie et parachimie et des accroissements dans le textile et cuir, la mécanique et métallurgie et l’électrique et électronique. <<Dans ces conditions, note BAM, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches à l’exception de l’agroalimentaire et de la mécanique et métallurgie où ils auraient été à un niveau normal.>>



Pour les trois prochains mois, les industriels marocains anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’agroalimentaire, la mécanique et métallurgie et l’électrique et électrique où ils s’attendent à une stagnation de la production. Toutefois, BAM estime que près d’une entreprise sur quatre indique des incertitudes quant à l’évolution future de la production.

Source : L’enquête de conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale Marocaine, au titre du mois de novembre 2024 fait ressortir, d’un mois à l’autre, une baisse de la production et une hausse des ventes.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-Banque-Centrale-a...

