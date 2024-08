Maroc : La Banque Centrale annonce une perte de 82 000 emplois entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2024 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois d’août 2024 de BAM, cette perte d’emplois a eu lieu exclusivement en milieu rural. « L’agriculture et le BTP ont connu des replis respectifs de 152 mille et 35 mille emplois, alors que les autres secteurs ont enregistré des augmentations de 58 mille dans l’industrie, y compris l’artisanat et de 49 mille dans les services », soulignent les services de la Banque Centrale marocaine.



Selon l’institut d’émission marocain, tenant compte d’une entrée nette de 8 mille actifs, le taux d’activité a de nouveau reculé, revenant de 44,8% à 44,2% et le taux de chômage a augmenté de 12,4% à 13,1% au niveau national, de 16,3% à 16,7% en milieu urbain et de 5,7% à 6,7% en rural.



Au niveau national, BAM note que la croissance du Royaume chérifien a ralenti à 2,5% au premier trimestre de 2024 après 3,9% le même trimestre une année auparavant. Cette évolution recouvre un recul de 5%, au lieu d’une hausse de 2,1%, de la valeur ajoutée agricole et une décélération de 3,9% à 3,2% du rythme d’accroissement des activités non agricoles.

Oumar Nourou





Source : Sur le marché du travail, l’économie marocaine a accusé, entre le deuxième trimestre 2023 et la même période de 2024, une perte de 82 mille emplois, a annoncé Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale Marocaine.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-Banque-Centrale-a...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook