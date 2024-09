Maroc : La Sonasid annonce une baisse de 11% de son résultat net social au premier semestre 2024.

Les comptes sociaux élaborés par la direction de cette entreprise mettent en relief un résultat net qui passent de 47 millions de dirhams (MDH) au 30 juin 2023 à 42 MDH un an plus tard. « L’amplitude de la baisse du résultat net a été contenue à ce niveau grâce à la bonne performance du résultat financier, qui s’est apprécié de 13 MDH sous l’effet de l’amélioration du bilan des gains et pertes de change et de la contribution des dividendes de la ­filiale Longometal Armatures », a avancé la direction de l’entreprise.



Concernant le chiffre d’affaires de la société, il en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2023, sous l’effet de la tendance baissière des prix sur le marché international, s’élevant à 2 386 MDH à fi­n juin 2024 contre 2 478 MDH à fin juin 2023.



L’EBITDA est aussi en repli de 14% avec une réalisation qui se situe à 106 MDH contre 123 MDH au premier semestre 2023.



Le résultat d’exploitation s’établit à 52 MDH, en contraction de 22 MDH par rapport à fi­n juin 2023.



<< Au cours du 2ème semestre 2024, le Groupe Sonasid devrait bénéfi­cier des perspectives de croissance du secteur de la construction au Maroc et demeure engagé à promouvoir un modèle économique durable, à travers le lancement de produits et services innovants et le renforcement de son leadership régional dans la production d'aciers à faible empreinte carbone. >>, ont laissé entendre les responsables de l’entreprise sur les perspectives de l’entreprise.

Oumar Nourou