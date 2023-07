Maroc : La société Aluminium du Maroc annonce le paiement d’un dividende global de plus de 32 millions de dirhams.

Cette annonce découle de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires le 22 juin 2023. <<L’Assemblée Générale a décidé la distribution d’un dividende de 70 dirhams par action, soit un montant global de dividendes de 32.616.780,00 dirhams, et avise les actionnaires que le dividende sera mis en paiement à compter du 25 juillet 2023>> ont avancé les responsables de la société.



Au 31 décembre 2022, la société ADM a réalisé un résultat net consolidé de 4,5 millions de dirhams (MMAD) contre 18,2 MMAD en 2021, soit une forte baisse de 13,7 MMAD. Son chiffre d’affaires est cependant passé de 1172,1 MMAD en 2021 à 1418,8 MMAD un an plus tard, soit une progression de 21,04%.



Durant la période sous revue, les achats consommés de la société ont augmenté de 284 MMAD à 1096,1 contre 812,5 MMAD en 2021.

Les charges de personnel ont été revues à la baisse, se situant à 128 MMAD contre 135,2 MMAD.



Quant au résultat d’exploitation, il s’est replie de 4,9 MMAD, passant de 127,6 MMAD au 31 décembre 2021 à 122,7 MMAD un an plus tard.

