Maroc : La société Auto Hall annonce une forte baisse de 94% de son résultat avant impôt au premier semestre 2023.

Les comptes consolidés arrêtés à fin juin 2023 indiquent en effet un résultat avant impôt de 9 millions de dirhams (MDH) contre 145 MDH à fin juin 2022. Selon la direction de Auto Hall, durant le premier semestre 2023, le marché national des véhicules (VP, VUL, VI et agricole) a évolué dans une conjoncture économique défavorable, marquée par le renchérissement du coût du financement et la hausse des prix des véhicules. Ce contexte particulier a impacté le volume des ventes à fin juin 2023, qui s’établit à 84 048 unités, en baisse de 3,6% par rapport à la même période en 2022. Cette tendance baissière est généralisée à l’ensemble des catégories avec 74 227 unités pour les véhicules particuliers (-1,3%), 7 192 unités pour les véhicules utilitaires (-16,9%), 2 280 unités pour les véhicules industriels (-18,6%) et 349 unités pour les machines agricoles (-35%).



<<Outre cette conjoncture défavorable, les ventes du Groupe AUTO HALL ont été marquées par le manque de disponibilité de plusieurs modèles phares, enregistrant un volume global de 9 148 unités, en recul de 13% par rapport au premier semestre 2022>>, ont souligné les responsables de la société. Ils ajoutent que dans ce contexte particulier, le Groupe AUTO HALL a maintenu sa dynamique de développement en déployant ses différents projets et en accélérant la montée en puissance de ses relais de croissance. L’activité LLD du Groupe continue d’élargir sa flotte de véhicules, aussi bien pour la catégorie VP que pour les VUL. <<Grâce à sa plateforme digitale et à l’élargissement de sa couverture géographique l’activité véhicules d’occasion (Autocaz) enregistre une croissance solide des ventes au titre du semestre>>, note encore la direction de l’entreprise.



Celle-ci estime par ailleurs que l’investissement au niveau du réseau de distribution et l’expansion des points de vente vers d’autres villes du Royaume ont contribué à la croissance des nouvelles marques (Fiat, Abarth, Jeep et Alfa Romeo) introduites dans le cadre du partenariat avec FCA-Stellantis.



Le développement du réseau AUTO HALL s’est également poursuivi durant ce semestre, avec la mise en chantier de plusieurs succursales et l’ouverture d’un nouveau site à Tanger.



Pour sa part, le chiffre d’affaires s’est situé à 2 197MDH contre 2 464 MDH au premier semestre 2022, soit une baisse de 11%.



De son côté, l’EBITDA enregistre une baisse de 33% à 166 MDH contre 248 MDH en juin 2022.



<<Le Groupe AUTO HALL poursuit la mise en place de son plan d’action visant à limiter l’impact de la conjoncture actuelle sur sa performance commerciale et opérationnelle>>, avance la direction de la société quant aux perspectives qui se dessinent. Elle ajoute qu’à fin août, le retard en volume a été réduit à -9% contre -13% à fin juin 2023 et celui du chiffre d’affaires à -6% alors qu’il était de -10% à fin juin 2023. Cette tendance devrait se poursuivre les prochains mois et augure d’un impact favorable sur les comptes de fin d’année.



Oumar Nourou

