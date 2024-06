Maroc : La société Dari Couspate annonce une baisse de 5,42% de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2024.

Selon les indicateurs d’activité du troisième trimestre 2023, ce chiffre d’affaires en question est passé de 234,52 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2023 à 221,79 MDH un an plus tard. Selon la direction de Dari Couspate, cette baisse s’explique par « la non-récurrence d’une opération ponctuelle d’achat-revente de marchandises en l’état survenu au premier trimestre 2023 d’un montant de 19,7 MDH, de promotions commerciales au cours du premier trimestre 2024 ayant permis une progression des ventes sur le marché.



Concernant l’endettement de la société, elle estime qu’aucune autre dette de financement n’a été contractée au cours du premier trimestre 2024.



Les engagements en leasing au premier trimestre 2024 par rapport à la même période de 2023 passant de 44,41 MDH à 29,45 MDH.



Sur les perspectives de la société, les responsables de Dari Couspate avancent qu’en dépit d’un environnement concurrentiel, leur entreprise entend maintenir en 2024 sa stratégie d’amélioration de son efficacité opérationnelle, le développement de ses activités et la consolidation de sa position sur le marché.



Oumar Nourou





