Maroc : La société Mutandis annonce une progression de 36% de son résultat net courant en 2022.

Ce résultat net courant est en effet passé de 77 millions de dirhams (MDH) en 2021 à 105 MDH en 2022. Selon la direction de la société, c’est un résultat net courant record qui franchit le seuil de 100 MDH pour la première fois.

Le chiffre d’affaires annuel consolidé a connu une augmentation de 38% à 2 329 MDH alors qu’il se situait à 1 685 MDH un an auparavant.

Pour sa part, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) a enregistré une hausse de 20% à 269 MDH.



Selon la direction de l’entreprise, <<l’investissement à fin décembre 2022 s’élève à 218 MDH, incluant une partie de la construction des trois nouvelles usines.>> La dette nette bancaire est à 739 MDH contre 716 MDH au 31 décembre 2021, soit un gearing de 36%.

Pour les perspectives de 2023, la direction de la société avance que dans l’hypothèse de matières premières stabilisées à leur niveau de décembre 2022 et d’une finalisation effective de l’acquisition de l’activité Ain Ifrane, <<l’année 2023 devrait permettre un chiffre d’affaires dont la croissance serait entre +15% et +20%, un excèdent brut d’exploitation et un résultat net courant dont la croissance serait entre +12% et +18%.>>



Oumar Nourou

La direction de la société marocaine Mutandis, qui opère dans le domaine des biens de consommation aux ménages, a annoncé avoir réalisé un résultat net courant en progression de 36% au 31 décembre 2022 par rapport à la même période de 2021.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-La-societe-Mutandis-...