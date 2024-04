Maroc : Le Groupe Résidences Dar Saada réalise une perte nette de 67 millions de dirhams en 2023.

C’est ce qui résulte de l’arrêté des comptes consolidés au 31 décembre 2023 fait par le Conseil d’administration lors de sa réunion en date du 29 mars 2024.



Selon la direction de l’entreprise « le groupe Résidences Dar Saada a pu maintenir son niveau de préventes à 2 628 biens durant l’année 2023 et ce grâce à la poursuite de notre stratégie commerciale axée sur le déstockage de produits ­finis. » Le niveau du chiffre d’affaires sécurisé reste stable par rapport à l’année 2022 et s’élève à 1,1 milliard dirhams à fi­n 2023. Quant au chiffre d’affaires consolidé il s’est établi à 421 millions de dirhams (MDH) durant l’exercice 2023 contre 543 MDH durant l’année 2022, dû principalement, selon la direction du groupe, à la stratégie commerciale axée sur le stock de produits fi­nis. « Toutefois, souligne les responsables de la société, les unités en cours de production totalisent plus de 3 700 unités à ­fin décembre 2023 et de nouveaux lancements dans le cadre de l’AMI sont prévus courant le 1er semestre 2024. »



Ce qui fait dire à la direction du groupe que cela la réconforte quant à la réussite de son plan stratégique sur les 3 prochains exercices. De plus, le Groupe prévoit le lancement en 2024 de nouvelles unités s’inscrivant dans le cadre du nouveau programme d’aide directe au logement.



« Dans l’attente de la réception des projets en cours d’achèvement et en raison de la politique de déstockage des produits ­finis, souligne encore la direction du groupe Résidences Dar Saada, le niveau d’activité réalisé a généré un résultat d’exploitation négatif de 28 MDH contre 26 MDH durant la même période de 2022. »





Elle est d‘avis par ailleurs que dans le cadre de la poursuite de sa politique de maîtrise de l’endettement, le Groupe a procédé à un remboursement de 285 MDH de dettes, hors intérêts, au titre de cet exercice. Ainsi, l’endettement global net à fi­n décembre 2023, y compris les contrats de location, s’élève à 1,7 milliard Dirhams. Le gearing net reste stable et s’établit à 32% à fi­n décembre 2023.



