Maroc : Le Groupe Unimer annonce une progression de 8% de son chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Ce chiffre d’affaires consolidé est ainsi passé de 568 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2022 à 616 MDH un an plus tard. La direction du groupe attribué cette augmentation essentiellement à la croissance organique observée au 1er trimestre 2023, résultant principalement de l'augmentation des volumes et des prix de ventes dans les activités de conserves et semi-conserves.



Cependant, durant le 2ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé connait une baisse de 19 MDH, s’élevant à 347 MDH contre 366 MDH au 2ème trimestre 2022. Les responsables de l’entreprise indexent principalement le net ralentissement des débarquements des sardines durant la campagne de pêche 2023.



Pour ce qui est des investissements engagés par le groupe durant le premier semestre 2023, ils s’élèvent à 13,5 MDH contre 8,2 MDH à fin juin 2022. La direction du groupe estime que ces investissements visent principalement à améliorer les performances par la modernisation continue des unités industrielles du Groupe et par la mise à niveau des bateaux chalutiers.



De son côté, l’endettement net consolidé au 30 juin 2023, s’établit à 985 MDH, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l’exercice précèdent.



Oumar Nourou









Source : Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe marocain Unimer, spécialisé dans l’exportation de conserves de sardines et d’anchois a progressé de 8% à l’issue du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, selon les indicateurs trimestriels établis par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Le-Groupe-Unimer-ann...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook