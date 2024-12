Maroc : Le groupe COSUMAR annonce une hausse de 2,44% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Il ressort en effet de ces indicateurs un chiffre d’affaires de 2 766 millions de dirhams (MDH) contre 2 700 MDH au troisième trimestre 2023. Selon les responsables de la COSUMAR, la campagne de récolte 2024 s’est déroulée dans des conditions opérationnelles satisfaisantes malgré le déficit hydrique.



<<La forte mobilisation de l’ensemble des partenaires agricoles, l’accompagnement de l’équipe amont agricole sur le terrain et l’appui de l’administration centrale et régionale ont permis d’atténuer en partie les effets des conditions climatiques difficiles>>, ajoutent-ils. Ainsi le bilan de la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’élève à 191 Kt en 2024 contre 224 Kt la campagne précédente.



La direction du groupe COSUMAR annoncé par ailleurs la mise en service industrielle de la raffinerie de Sidi Bennour pour une capacité de 500 000 tonnes portant ainsi la capacité du Groupe en sucre blanc à 2,5 millions de tonnes.



Concernant les investissements à fin septembre 2024, la direction du groupe les situent à 135 MDH contre 130 MDH un an auparavant et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et la maintenance de l’outil industriel.



<< Les opérations de plantation de canne et de semis de betterave ont démarré dans de bonnes conditions par rapport à la campagne précédente avec un programme ambitieux visant à doubler les superficies consacrées à la culture de la betterave à sucre>> notent les responsables de COSUMAR quant aux perspectives qui se dessinent à l’entreprise. Ils ajoutent que le Groupe COSUMAR continuera ses efforts pour la réussite du programme de plantation et de semis à travers la mobilisation de l’ensemble de l’amont agricole et le soutien des partenaires et administrations et la poursuite du déploiement des solutions favorisant la rationalisation de l’eau.





Oumar Nourou





Source : Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Compagnie Sucrerie Marocaine et de Raffinage (COSUMAR) a connu une hausse de 2,44% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, selon les indicateurs élaborés par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Le-groupe-COSUMAR-an...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook