Maroc : Le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie établi à 72% en avril 2022.

Cette enquête indique une baisse, d’un mois à l’autre, de l’activité après l’amélioration constaté en mars. « Ainsi, la production aurait baissé dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’agro-alimentaire et de la mécanique et métallurgie où elle aurait plutôt augmenté », note Bank Al- Maghrib. De même, les ventes se seraient repliées dans l’ensemble des branches hormis l’agro-alimentaire et la mécanique et métallurgie où elles auraient enregistré respectivement une stagnation et une hausse.



Les commandes auraient connu une baisse dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception de l’agro- alimentaire où elle aurait progressé.



Pour ce qui est des carnets de commandes, ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches à l’exception de la mécanique et métallurgie où ils se seraient établis à un niveau normal.



« Pour les perspectives d’activité pour les trois prochains mois, les industriels restent optimistes et s’attendent à une amélioration de l’activité, toutefois, 19% d’entre elles n’ont pas de visibilité quant à l’évolution de la production et 24% pour ce qui est des ventes », souligne la Banque Centrale marocaine.



Oumar Nourou

Le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie au Maroc s’est établi à 72% au mois d’avril 2022, selon les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al- Maghrib, la Banque Centrale Marocaine.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Le-taux-d-utilisatio...