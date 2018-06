Maroc: "On ne nous a pas respectés, le but de Ronaldo …", le coup de gueule de Benatia contre l'arbitrage Comme son sélectionneur Hervé Renard, Mehdi Benatia ne comprend pas comment le but de Cristiano Ronaldo a pu être validé lors de la rencontre entre le Maroc et le Portugal (0-1) ce mercredi. Pour le capitaine des Lions de l'Atlas, Pepe a commis une faute sur l'action.

L'analyse de Benatia sur la défaite face au Portugal (1-0)

"On a tenu tête aux champions d’Europe, qui ont des grands noms et des stars. Nous, on a une équipe avec des jeunes qui ont beaucoup de qualités. On a essayé de donner le maximum, ça ne voulait pas rentrer. Les grandes équipes ont toujours une part de réussite.



Les Portugais ont quelqu’un comme Cristiano Ronaldo, qui est capable de marquer deux buts avec une demi-occasion. Aujourd’hui, il en a mis un et ça a suffi à son équipe. On peut sortir la tête haute. On a montré que notre équipe savait jouer au football. Contre l’Espagne, il faudra faire le même match et essayer de gagner pour sauver l’honneur."



Le but de Cristiano Ronaldo non valide selon Benatia

"Sur le but, il y a une faute incroyable de Pepe sur Khalid Boutaïb, qui était au premier poteau. Il y a une charge incroyable et Ronaldo n’a plus qu’à mettre la tête. Ça me semble incroyable de ne pas siffler faute. Peut-être que l’arbitre n’a pas vu.



On a eu des réunions avant la Coupe du monde pour nous parler de la VAR, donc je me demande comment on fait pour ne pas le voir à la vidéo. C’est malheureux. C’est ce que j’ai dit à l’arbitre. Je sais que ce n’est pas facile, mais je demande un peu de respect pour notre pays. Quand je vois le but, je me dis qu’on ne nous a pas respectés."



Fier du soutien des supporters marocains

"On a un peuple passionné de football. C’est une chance incroyable d’avoir ces supporters avec nous. A notre entrée dans le stade, j’avais l’impression de jouer à Marrakech. Notre déception, c’est pour eux. Ça nous fait mal au cœur. Ils méritaient beaucoup mieux. On ne les remerciera jamais assez. On a voulu faire plaisir à nos supporters qui sont venus ici et qui méritaient beaucoup plus."



Son avenir en sélection

"A 31 ans, je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Il reste encore un match contre l’Espagne et après, on verra. Quoi qu’il arrive, il y a des jeunes de talent et je ne me fais pas de souci pour cette équipe."











