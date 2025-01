Maroc : Progression de 14,4% du chiffre d’affaires de la société SOTHEMA au 3ème trimestre 2024.

Selon les indicateurs trimestriels de l’entreprise, ce chiffre d’affaires est passé de 1 782 millions de dirhams (MMAD) au 3eme trimestre 2023 à 2 039 MMAD un an plus tard. << <<Au 3ème trimestre 2024, Sothema a continué à évoluer dans un contexte marqué par une amélioration du pouvoir d’achat des ménages dans le secteur de la santé, soutenue par la poursuite de la généralisation de la Couverture Sociale Universelle (CSU)>> ont annoncé les responsables de cette entreprise. Ils ajoutent que ce trimestre a également été caractérisé par une bonne dynamique de l’activité au sein des cliniques, particulièrement notable dans le segment des produits d’oncologie, grâce aux différents appels d’offres remportés dans cette catégorie.



De l’avis toujours de la direction de Sothema, l’entreprise a ainsi poursuivi son élan de croissance, enregistrant une évolution à deux chiffres aussi bien dans l’activité de ventes de marchandises en l’état (16%) que dans l’activité de fabrication et de façonnage (13%), cette dernière ayant bénéficié notamment de l’augmentation des ventes des seringues de gel. Ils estiment par ailleurs que plusieurs aires thérapeutiques ont connu une progression soutenue de leurs ventes, notamment la diabétologie, la neuropsychiatrie, le traitement de la douleur ainsi que l’ophtalmologie.



<<Conformément à ses prévisions, Sothema a accéléré durant le 3ème trimestre l’élargissement de son portefeuille de produits avec le lancement de 7 nouveaux médicaments, portant à 16 le total des lancements depuis le début de l’année>>, ont laissé entendre les responsables de l’entreprise marocaine.



Au 30 septembre 2024, Sothema a engagé des investissements totalisant 41 MMAD, principalement destinés à l’accroissement des capacités de production et de stockage, en cohérence avec la stratégie de développement du Groupe.



Selon la direction de l’entreprise, tout en accompagnant le rythme soutenu de développement des activités du Groupe, l’endettement net qui s’élève à 609 MMAD au 30 septembre 2024, demeure maîtrisé, préservant une structure financière solide et équilibrée, avec un gearing établi à 37,4%.



