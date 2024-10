Maroc : Progression de 47,65 du résultat net de la société Dari Couspate au premier semestre 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 14:02 | | 0 commentaire(s)|

Sur la base des comptes arrêtés par le Conseil d’administration de l’entreprise, le résultat net s’est situé à 22,96 millions de dirhams (MDH) contre 15,55 MDH au 30 juin 2023.



Le chiffre d’affaires est passé de 427,96 MDH au premier semestre 2023 à 400,41 MDH un an plus tard. Selon la direction de Dari Couspate, l’évolution du chiffre d’affaires semestriel 2024 s’explique principalement par « un effet prix lié aux promotions commerciales au cours du premier semestre 2024 ayant permis une progression des ventes en volumes de produits Dari sur ses marchés. La non-récurrence de deux opérations ponctuelles d’achat-revente de marchandises en l’état survenu au cours du premier semestre 2023 d’un montant de 43,73 MDH. »



Concernant le résultat d’exploitation, il a augmenté de 9,06 MDH à 31,11 MDH contre 22,05 MDH au premier semestre 2023. D’après la direction de Dari Couspate, cette variation s’explique principalement par une meilleure maitrise des charges d’exploitation conduisant à un retour progressif à des marges normatives d’exploitation.



Sur les perspectives de la société, les responsables de Dari Couspate avancent que dans un environnement toujours plus concurrentiel, leur entreprise entend poursuivre au second semestre sa bonne dynamique commerciale initiée au premier semestre 2024. « Le management de Dari Couspate reste pleinement mobilisé dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le déploiement de sa stratégie d’innovation et de développement au Maroc et à l’international », ajoutent-ils.



Oumar Nourou





Source : Au premier semestre 2024, le résultat net de la société Dari Couspate qui fabrique et commercialise des produits alimentaires à base de semoules, a enregistré une progression de 47,65% par rapport au premier semestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Progression-de-4765-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook