Maroc : Progression de 57,42% du chiffre d’affaires de la Société Métallurgique d'Imiter au deuxième trimestre 2023

Ce chiffre d’affaires est passé de 202 millions de dirhams (MDH) au deuxième trimestre 2022 à 318 MDH un an plus tard. Selon la direction de SMI, cette nette progression aussi bien par rapport à la même période de l’année dernière que par rapport au premier trimestre 2023 s’explique essentiellement par la hausse des volumes d’argent produits grâce à l’augmentation de la contribution de la carrière.



Les investissements réalisés au cours du premier semestre 2023 s’établissent à 89 MDH, alloués principalement aux travaux de recherche et d’infrastructures minières.



Concernant l’endettement net, il s’établit à -66 MDH en baisse de 122 MDH par rapport à la clôture 2022 grâce notamment, à l’amélioration de la CAF qui couvre largement les besoins de financement des investissements.



Oumar Nourou

Le chiffre d’affaires de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI) a connu une hausse de 57,42% au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022, selon les indicateurs d’activité trimestriels de cette entreprise marocaine.Source : https://www.lejecos.com/Maroc-Progression-de-5742-...