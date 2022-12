Maroc : Rapatriement des 29 migrants sénégalais

Le Consul Général du Sénégal à Dakhla (Maroc), Babou Sène, fait le point du rapatriement de nos compatriotes dont la pirogue avait échoué au large de Dakhla. Elle avait débarqué 31 candidats à l’émigration clandestine. Selon Babou Sène, 31 jeunes sont rapatriés jeudi par le consulat et les 09 blessés sont encore retenus au Maroc. Le Conseil Général du Sénégal à Dakhla qui s’est confié à Dakaractu déclare qu’il y avait précisément 9 blessés et malades. Et ces derniers continuent encore de bénéficier de soins médicaux à Dakhla. Au total, la pirogue avait embarqué 29 Sénégalais et 02 Sierra Léonais.



M. Sène pense que ces jeunes doivent bénéficier d'un soutien psychologique une fois au Sénégal. Une petite équipe de psychologues sera à Rosso pour aider ces candidats à l’émigration dont certains sont sous le choc.Il peut s'agir de jeunes victimes des réseaux criminels d'émigration irrégulière comme des Sénégalais résidant à l'étranger, confie le diplomate.



L'As