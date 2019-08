Maroc : un Sénégalais meurt en voulant sauver un chien de la noyade

Vendredi 16 Août 2019

Un ressortissant sénégalais est mort noyé lundi 12 août dernier, en essayant de sauver un chien de la noyade. Le drame s’est produit dans grand étang se trouvant dans une ferme agricole, dans la région de Chichaoua.



Voyant l’eau engloutir un chien qui luttait pour sortir, un jeune homme d’origine sénégalaise s’est aventuré pour le sauver. Mais mal lui en avait pris, puisqu’il a été pris au piège de l’étang. Ne pouvant garder son équilibre dans l’eau, le jeune homme dont l'identité n'a pas été révélée, a fini par perdre conscience et la vie, dans une scène triste et, surtout, très émouvante renseigne «bladi.net » .



Les autorités locales, ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile, se sont déplacées sur les lieux de l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès, tandis que la dépouille du défunt a été conduite à la morgue de l’Hôpital provincial de Marrakech.

