Maroc: une centaine de Sénégalais toujours bloqués par le Covid-19 Alors que le Sénégal a rapatrié 14 Sénégalais de la Turquie, d’autres compatriotes, également bloqués dans d’autres pays du monde pour les mêmes motifs, se font entendre.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

C’est le cas d’une centaine de Sénégalais toujours bloqués au Maroc. Selon la Rfm, il s’agit principalement de gens qui étaient partis en pèlerinage et d’autres qui étaient en voyage d’affaires.



Selon des témoignages, plusieurs d’entre eux seraient désormais dans des situations difficiles, certains dormant dehors dans les Médinas parce qu’exclus de leurs logements. Et pourtant, Air Sénégal a récemment affrété un avion qui avait rapatrié plusieurs compatriotes du Maroc, mais apparemment, cela n’a pas suffi.

