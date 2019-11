Marsasoum : la diaspora se mobilise pour construire 4 salles de classes et 2 blocs sanitaires

Le maire de marsassoum Seni Mandiang en Mission DOUBLE ESPACE a paris pour impliquer davantage la diaspora Casamançaise notamment celle de Marsassoum qui s'était déjà mobilisée pour débloquer la construction de 4 salles et 02 blocs sanitaires d'un montant de 40 millions.



La construction de ces 4 salles de classes et les 02 blocs sanitaires est le fruit d'un financement tripartite : DIASPORA, Ville de marsassoum et le Programme d'Appui aux Initiatives de Développement Solidaires selon Mr Mandiang.







Ainsi le GRDR et ses partenaires viennent en appoint afin d'apporter un appui technique dans la nouvelle façon de construire en utilisant les matériaux local qui semblent plus respectés les normes en matière d'écologie.



En d'autres c'est construire tout en prenant compte la question liée aux changements climatiques précise le maire de marsassoum seni Mandiang



C'est pourquoi dans cette démarche la diaspora de Marsassoum et celle de DIEMBERIN constituent un levier sur lequel le grdr et ses partenaires veulent s'appuyer afin d'opérer un changement dans la façons construire les écoles et un peu plus tard dans la construction à usage d'habitation ajoute le maire.

