Marseille: Les adieux à Mamadou Ndiaye, inhumation à Thiès demain vendredi Marseille fait ses adieux à Mamadou Ndiaye, 22 ans, tué lors d’un match de football. Parents et amis se sont réunis pour la levée du corps du jeune Sénégalais, en présence du Consul du Sénégal à Marseille.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021

Son père, qui vit en Italie, est apparu effondré. Il conduira la dépouille de son fils à Dakar, où il sera inhumé, demain vendredi, à Thiès.



Mamadou Ndiaye a été tué au cours d’une rixe. Témoin d’une dispute, il a été agressé et pris à partie par trois maghrébins. Il a rendu l’âme au cours de la bagarre.









