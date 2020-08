Mary Teuw Niane tacle sèchement Mansour sur la Mairie de Saint-Louis : « élu, je ferai beaucoup mieux que lui ! » La bataille pour la mairie de Saint-Louis entre Mary Teuw Niane et Mansour Faye aura lieu. «Si on m’élit, je ferai beaucoup mieux que lui», a promis hier l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation devant le «Grand jury» de la Rfm.

Ayant déclaré sa candidature en janvier pour la conquête de la mairie, M. Niane a réitéré que cela reste une «évidence». Pour lui, son adversaire et camarade de parti, non moins beau-frère du Président Macky Sall, n’a pas plus d’atouts que lui.



«Il n’y a aucun avantage. L’avantage ce sont les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens qui le donneront. Je sais que j’aime tellement les Saint-Louisiens et ils me le rendent tellement.»



Le président du Conseil d’administration de Petrosen a fait également dans la retenue sur la gestion de l’aide alimentaire d’urgence par le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale.



«Je ne veux pas accabler. Je l’ai dit au début, cette maladie a surpris tout le monde. Et sans doute, si aujourd’hui le gouvernement du Sénégal devait choisir la manière d’aider les populations, je suis convaincu, avec l’expérience passée, il va dire j’aurais fait autrement», a-t-il ajouté.

