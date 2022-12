Masaalikul Jinaan : L’Ambassadeur itinérant des USA pour les libertés religieuses, séduit par l'édifice

Il y a deux jours, à la Grande Mosquée Masaalikul Jinaan, Rashad Hussain a soutenu que sa visite est destinée à consolider les efforts que le Sénégal est en train de faire, en ce qui concerne la liberté religieuse et la tolérance.



« Nos deux peuples travaillent main dans la main. Et il y a beaucoup d'Américains qui travaillent avec les Sénégalais pour renforcer cette harmonie de vivre ensemble. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des leaders religieux aussi bien du côté des musulmans que du côté des chrétiens. Et l'harmonie que j'ai constaté au sein de la communauté sénégalaise, est un exemple à saluer », affirme l'ambassadeur itinérant chargé des relations religieuses du gouvernement américain.



Il ajoute que les Etats-Unis ne ménageront aucun effort pour poursuivre cette collaboration et faire en sorte que ce travail, ce modèle sénégalais, puisse être propagé partout. Pour sa part, le «dieuwrigne» Mbackiou Faye a affiché toute sa satisfaction de voir ce bijou faire l'attraction de tous les musulmans du monde, qui veulent venir le visiter.



« Notre hôte a été impressionné par la qualité et la beauté de cet édifice qui est dédié à l'Islam globalement. Il a donné ses impressions et aussi loué les qualités exceptionnelles du Sénégal par rapport au dialogue interreligieux entre les musulmans et les autres religions. En réponse, l'Imam lui a donné la cartographie de notre communauté qui est dans la grande communauté musulmane et prône la liberté de culte et la fraternité entre les êtres humains d'abord, et entre toutes les autres communautés religieuses. Après quelques échanges, il nous a témoigné sa satisfaction avant de signer le livre d'Or de la mosquée. Et je pense qu'il est parti avec une très bonne impression », clame Mbackiou Faye, qui ajoute que Masaalikul Jinaan est un symbole de la concorde interreligieuse dans notre pays.