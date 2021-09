Mass Dia tombe avec 111 cornets de drogue

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments du Commissariat de Police de Grand-Yoff ont mis fin au business du présumé dealer, Massamba Dia, âgé de 43 ans.



Exploitant une information faisant état de la présence d’un trafiquant de chanvre indien à Scat Urbam, près de Auchan, un lieu où convergent ses clients, les policiers ont établi une planque à quelques encablures des lieux. Dès son apparition sur le lieu indiqué, explique "L'As", Massamba Dia, se disant marchand, a été alpagué par les limiers de Grand Yoff.



La fouille a permis de découvrir par devers lui, 111 cornets de chanvre indien, 250g en vrac de chanvre indien, une somme de 12 500 FCfa issue de la vente de la drogue, un téléphone portable de marque Samsung et son chargeur, et du matériel de confection de cornets (ciseaux, journaux) minutieusement dissimulés dans son sac à dos. Interrogés sur son business, Massamba Dia a avoué être le propriétaire de la drogue, de l’argent et des objets trouvés sur lui au moment de son interpellation. Il prétend avoir acheté la drogue en pleine rue dans la banlieue. Il a été déféré au parquet, après l’expiration de son délai de garde-à-vue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos