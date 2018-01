Massacre de Boffa Bayottes: La LD exige une punition des auteurs à la hauteur de l’ampleur des crimes de sang Le Secrétariat Permanent qui suit attentivement les enquêtes relatives à l’effroyable attaque perpétrée, le 06 janvier 2018, contre des populations civiles de l’arrondissement de Niaguiss, dans le département de Ziguinchor, se félicite de la diligence des procédures judiciaires en cours et exige que toutes les personnes qui sont impliquées dans la barbarie de la forêt de Boffa Bayottes, soient traduites devant les juridictions compétentes et punies à hauteur de l’ampleur des crimes de sang commis, afin que pareille tragédie ne se reproduise plus en Casamance ni nulle part ailleurs au Sénégal.

C'est du moins ce qu'il a déclaré dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de Leral.net.



Analysant la situation nationale, le Secrétariat Permanent, après avoir réaffirmé l’attachement de la Ligue Démocratique à un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques, appelle toutes les parties prenantes aux concertations sur le processus électoral, à faire preuve d’esprit de responsabilité en vue d’établir un véritable consensus autour du fichier électoral, en perspective des échéances électorales de 2019, dont la crédibilité et la transparence devront ancrer davantage le Sénégal dans le concert des démocraties dignes de ce nom.







