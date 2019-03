Massacre de Peulhs au Mali : Alioune Tine « attristé », exige « une enquête approfondie et impartiale »

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|



Alioune Tine s’est dit « attristé » après le massacre de Ogossagou au Centre du Mali. L’ancien patron de la Raddho et expert indépendant des Nations-Unies pense que ces crimes qui ressemblent à un « génocide », ne doivent pas restés impunis.



« Il doit y a voir une enquête approfondie, rapide et impartiales et les responsables doivent être traduits devant la justice. La protection de la vie et le bienêtre des civils sont en jeu. J’appelle tous les forces de sécurité sur le terrain, ainsi que les forces armées maliennes et la forces des Nations-Unies de la Minusma, à redoubler d’efforts pour protéger les civils », a-t-il déclaré, interrogé par Libération.



Et d’ajouter : « Il est essentiel que ces questions soient résolues de toute urgence si l’on veut éviter le risque de crimes contre l’humanité. J’appelle l’Union africaine et la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à organiser un sommet pour tenter de trouver une solution » Au moins 160 civils de la communauté peulhe ont été tués lors d’une samedi 23 mars 2019 à Ogossagou, situé la région centre de Mopti (Mali). L’attaque a été attribuée par des témoins, à une milice de dozos (chasseurs traditionnnels).













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos