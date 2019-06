’’Massalikoul Djinane" : La prière de " Aïd-El-Fitr" sera dirigée par l'Imam Serigne Moustapha Mbacké La prière de la Korité prévue à la mosquée "Massalikoul Djinane" sera dirigée par l’imam Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké, annonce un communiqué.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019 à 02:11 | | 0 commentaire(s)|

Le texte reçu de la cellule de communication de "Massalikoul Djinane" précise que cette prière "prévue le Mercredi 5 ou Jeudi 6 Juin 2019", va enregistrer la présence d’une délégation gouvernementale et d’autorités religieuses et coutumières.



APS

