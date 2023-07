Massaly à Birame Soulèye Diop: « Accuser le Président de vouloir empoisonner ses proches, relève d’une malhonnêteté flagrante »

«Cher Birame Soulèye Diop !



Je dois dire que votre dernière accusation à l’encontre de Son Excellence Monsieur le président de la République Macky Sall, est absolument absurde et totalement dépourvue de fondement. Accuser le Président de vouloir empoisonner des dauphins pour servir ses propres intérêts, relève d’une imagination délirante et d’une malhonnêteté flagrante.



Cela ne surprend guère les Sénégalais épris de justice, de paix et soucieux de la stabilité de notre pays. Nous sommes habitués à entendre Ousmane Sonko et les Pastefiens mentir de manière éhontée. Il est évident que vous êtes animé par une haine profonde envers le Président Macky Sall, au point d’inventer de telles histoires ridicules. Vos mensonges sont une insulte à l’intelligence du peuple sénégalais.



Accuser le Président Macky Sall de vouloir nuire à ses proches collaborateurs, est non seulement diffamatoire, mais également insultant pour tous ceux qui travaillent dur pour faire du Sénégal, la vitrine de l’Afrique.



Il est déplorable de voir certains énergumènes comme vous, dans votre volonté désespérée de critiquer le Président Macky Sall, inventer des histoires sans aucun fondement. Plutôt que de propager de telles accusations insensées, je vous encourage à vous engager dans un dialogue constructif et à présenter des arguments fondés sur des faits réels.



Il est temps de mettre fin à ces théories du complot et de travailler pour le bien-être de notre nation. Le peuple sénégalais mérite un débat politique basé sur la vérité et le respect mutuel et non sur des mensonges malveillants.



Notre pays a besoin d’opposants responsables et engagés, capables de présenter des propositions concrètes, plutôt que de répandre des rumeurs absurdes.



Le monde salue la grandeur du Président Macky Sall, qui a décidé de ne pas se représenter à la Présidentielle de 2024. Ce grand démocrate a consacré son temps et son énergie à servir notre pays.»



Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti UNR