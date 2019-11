Massaly recadre Barthélémy Dias et l’attaque: « Ton père a été le premier à dealer avec Macky Sall en déclarant qu’il peut briguer un 3e mandat… »

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 12:46

La sortie du maire de Mermoz / Sacré-Cœur Barthélémy Dias assimilant des leaders de l’opposition à des dealers, a mis Mouhamed Lamine Massaly, de la coalition Madicke 2019, dans tous ses états.



« Je m’étais dit que je ne répondrai jamais à un inculte dont le parcours est tacheté de sang, un guignol comme Barthélémy Dias, délinquant à col blanc », assène Massaly dans une déclaration. Et d’enfoncer le clou: « Tu n’as aucune leçon de morale politique à nous donner. Tu es insignifiant devant l’opinion. Ton indiscipline a dépassé les bornes . C’est toi qui connaît le sens du mot dealer. Ton père a été le premier à dealer avec Macky Sall, en déclarant qu’il peut briguer un 3e mandat »,





XALIMANEWS

